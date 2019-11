Montolivo al CorSport: "Condannato a smettere"

"Condannato a smettere": il Corriere dello Sport apre con una lunga intervista esclusiva a Riccardo Montolivo. L'ex capitano del Milan racconta per la prima volta i dettagli della sua esclusione: "Io, dopo sette anni, isolato, privato della fascia e scavalcato dai primavera. Per amore del club non ho mai parlato. Ho deciso di lasciare un mondo che non mi piace più" Riccardo Montolivo ha superato l’amarezza ("quando è andata, è andata"), gli resta solo il desiderio di sapere. Sapere perché è stato condannato a smettere a 34 anni. "Trentatré - precisa - ho giocato l’ultima volta a maggio 2018, all’Atleti Azzurri d’Italia, lo stesso stadio in cui avevo esordito sedici anni prima. Due, sette, sette. Due stagioni nell’Atalanta, sette nella Fiorentina e sette nel Milan, anche se l’ultimo anno e mezzo è stato un calvario: messo ai margini".