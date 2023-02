Monza-Milan è Palladino-Pioli, la Gazzetta: "Il ragazzo e il campione"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La partita di questo pomeriggio tra Monza e Milan è anche la sfida tra i due allenatori, Raffaele Palladino e Stefano Pioli. La Gazzetta dello Sport questa mattina li ha confrontati così: "Il ragazzo e il campione". Nel sottotitolo si legge poi: "Da Sacchi alla difesa a tre, sarà sfida allo specchio". Per la rosea infatti entrambi gli allenatori sono stati influenzati da Arrigo Sacchi: Pioli ha preso l'idea di collettivo e di un gioco corale che sfrutti le qualità di ciascuno fondando il suo gioco su "pressing, verticalità e sacrificio"; Palladino invece ha colto, come Sacchi, la capacità di mettersi sotto i riflettori e cogliere l'attimo. Entrambe le squadre giocano con la difesa a tre, con il Milan che da poco si è addentrata in questo nuovo mondo tattico: una sfida allo specchio.