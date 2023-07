Morata è caro, la Gazzetta dello Sport: "Milan, sale Taremi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il nuovo centravanti del Milan sarà un bel rebus da risolvere per la dirigenza rossonera che punta a offrire a Olivier Giroud un giocaotre che gli possa essere alternato con continuità. La Gazzetta dello Sport oggi titola: "Milan, sale Taremi". Mehdi Taremi fra 9 giorni compirà 31 anni ed è in forza al Porto dove nelle ultime due stagioni ha segnato 57 gol e giocato diverse partite in Champions League. Il suo nome è tornato prepotentemente alla ribalta dopo che l'operazione Morata ha perso un po' di hype per via dei costi elevati: l'Atletico chiede 20.5 milioni e il giocatore ha un ingaggio alto.

Dunque Taremi può essere la soluzione. Due nei: i 20 milioni che il Porto chiede sembrano difficili da abbassare; occuperebbe l'ultimo slot per extracomunitari, depennando così Chukwueze dalla lista degli obiettivi.