Morata-Milan, la Gazzetta è certa: "Alvaro spinge per il Diavolo"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

La Gazzetta dello Sport è certa questa mattina su Alvaro Morata, centravanti dell'Atletico Madrid nel mirino del Milan: "Alvaro spinge per il Diavolo". Nonostante il presidente dei colchoneros Cerezo abbia provato a dire che secondo lui il centravanti non si trasferirà in Italia, la rosea è sicura che l'ex attaccante della Juve abbia dato il suo parere positivo per un trasferimento a Milanello: la punta sarebbe disposta anche ad abbassarsi lo stipendio. QUI i dettagli.