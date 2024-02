Motta, tatticamente meglio Milan o Juve? Il CorSport: "Stile Diavolo"

Questa mattina il Corriere dello Sport riporta dell'interesse di Milan e Juventus per Thiago Motta. Rossoneri e bianconeri sarebbero in pole position per guadagnarsi Thiago Motta come allenatore in panchina la prossima stagione, se dovessero essere interrotti i rapporti con i rispettivi allenatori attuali Pioli e Allegri. Il quotidiano analizza i vestiti tattici, del tecnico e delle squadre, per capire quali si abbinerebbero meglio. Il titolo del CorSport recita: "Stile Diavolo. Con la Signora cambia tutto".

Sostanzialmente, per il Corriere dello Sport, Thiago Motta si adatterebbe meglio al Milan: "La Juve di Thiago dovrebbe mutare pelle. Meno distanza tra il Milan e il Bologna attuale". Infatti, seppur interpretato in modo diverso, lo schieramento tattico è lo stesso: un 4-2-3-1 che Motta potrebbe riproporre serenamente anche a Milanello, adattandovi le caratteristiche dei giocatori rossoneri attuali e che arriveranno eventualmente.