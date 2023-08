Movimenti in uscita, il CorSport: "Colombo per il Genoa"

Il Corriere dello Sport questa mattina affronta ancora una volta la situazione legata a Lorenzo Colombo. Questo il titolo proposto dal quotidiano sportivo: "Colombo per il Genoa". Il Grifone, stando all'indiscrezione, avrebbe alzato il pressing per il giovane centravanti classe 2002 del Milan. Sull'attaccante c'è anche il Cagliari che però, a oggi, preferirebbe un attaccante di maggiore esperienza. Tutto dipenderà dal Milan che dovrà decidere se mantenere Colombo come vice Giroud o mandarlo un'altra volta in prestito.