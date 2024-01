Moviola CorSport: Jimenez-Miranchuk, che rigore è?

Il rigore concesso ieri all'Atalanta contro il Milan ha fatto parecchio discutere, tanto che dopo la partita sia Stefano Pioli che l'ad Giorgio Furlani si sono lamentati della decisione dell'arbitro Di Bello. Anche per il Corriere dello Sport il penalty concesso ai nerazzurri non c'era: "Grossissimi dubbi sul rigore dato: Jiménez sfiora il pallone che però cambia rotazione e direzione, poi arriva il contatto col ginocchio di Miranchuk (più per dinamica, quasi quest’ultimo che va sull’altro). Che rigore è?".

Il quotidiano aggiunge poi che c'era invece un rigore nel primo tempo per l'Atalanta: "Reijnders spinge (con una mano...) De Roon, a pochi passi dalla porta. La spinta porta De Roon a sbattere violentemente su Gabbia, a tal punto che i due sono stati sostituiti: errore di Di Bello, è un rigore da dare in campo, a velocità normale". Niente rigore, invece, nel finale per il tocco di mano in area di Holm dopo un colpo di testa di Simic: "Testa di Simic, Holm davanti tocca con il braccio sinistro che, però, non è larghissimo e si sta chiudendo: check e non rigore".