Moviola Gazzetta: ci sta il rosso a Krstovic. Sul 3-0 del Milan...

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza questa mattina gli episodi arbitrali di Milan-Lecce di ieri pomeriggio. In merito all'espulsione di Krstovic, che ha colpito Chukwueze nella parte alta del busto, la Rosea scrive: "Decisione al limite ma che ci sta regolamento alla mano perché l’intervento (l’involontarietà non c’entra) è da considerare un grave fallo di gioco visto che mette a rischio l’incolumità fisica dell’avversario".

Ha fatto molto discutere il 3-0 rossonero, arrivato con Almqvist a terra dopo un colpo involontario alla testa di Theo Hernandez: "Massimi invece sbaglia a non interrompere il gioco sul 3-0 con Almqvist a terra per un colpo in testa di Theo" è il giudizio della Gazzetta.