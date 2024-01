Moviola Gazzetta: contatto dubbio tra Lucca e Pulisic. Ecco perchè non è intervenuto il VAR

vedi letture

La Gazzetta dello Sport analizza questa mattina Udinese-Milan anche dal punto di vista arbitrale. Al 28' del primo tempo c'è stato un contatto in area bianconera tra Lucca e Pulisic: "Al 28’ p.t. Lucca va su Pulisic in maniera molto energica con il gomito e lo prende sul braccio: episodio al limite, il giocatore dell’Udinese rischia molto, l’arbitro lascia correre e il Var non interviene perché è un episodio di campo" scrive la Rosea.

Il quotidiano in edicola oggi riferisce poi che all'87' ci sono state delle timide proteste da parte dell'Udinese per un mani in area di Yacine Adli, ma non c'è nulla e quindi ha fatto bene l'arbitro Maresca a lasciare proseguire il gioco.