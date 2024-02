Moviola Gazzetta: dubbi sul primo rigore per il Rennes, ok il secondo

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza questa mattina gli episodi arbitrali di Rennes-Milan di ieri sera, in particolare i due rigori concessi ai francesi dall'arbitro Pinheiro: secondo la Rosea, corretto assegnare il secondo per un tocco di mano di Jovic, mentre ci sono dubbi sul primo penalty concesso per un colpo ricevuto da Terrier da parte di Kjaer.

Ecco il commento del quotidiano: "C’è qualche dubbio sull’intensità del colpo ricevuto da Terrier da parte di Kjaer al 7’ del secondo tempo: il francese è abile a coprire il pallone e il difensore che cerca l’anticipo lo tocca dietro il ginocchio. Il Var in questa casistica non ha competenza. Mentre è fuori figura il braccio destro di Jovic sul colpo di testa di Kalimuendo (20’ s.t.): dopo segnalazione del Var il portoghese Pinheiro va al monitor e assegna il rigore".