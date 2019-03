Moviola Gazzetta - Gol di Piatek regolare: nessun fallo

A fine gara, Di Carlo (e non solo) si è lamentato per l’arbitraggio del signor Pairetto, ma la moviola della Gazzetta smentisce di fatto il tecnico del Chievo. Andiamo con ordine. Al 31esimo del primo tempo il Milan passa grazie a un calcio di punizione (trasformato da Biglia) concesso per fallo di Leris su Paquetà: il contatto è leggero, ma il brasiliano viene sbilanciato. Nella ripresa, al minuto 12, Piatek segna il gol del definitivo 2-1. Il Chievo protesta per un fuorigioco segnalato per un istante dall’assistente (che sbaglia) e per una precedente sforbiciata del centravanti rossonero per cui gli avversari chiedono il gioco pericoloso, ma è Depaoli che va a contendere la palla a Piatek col corpo. Comunque non è un episodio da review al VAR.