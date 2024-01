Moviola Gazzetta: Kristensen rischia su Loftus. Regolare il gol di Giroud, netto il rigore per la Roma

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi analizza gli episodi arbitrali di Milan-Roma di ieri sera. Il primo caso che viene esaminato è il contatto in area giallorossa al 38' del primo tempo tra Kristensen e Loftus-Cheek: "ll contatto c’è ma è leggero, corretto lasciare correre anche se il difensore della Roma rischia molto".

Regolare invece la seconda rete milanista di Giroud perchè non c'è nessun fallo di Pulisic su Cristante: "I giallorossi protestano per un presunto “blocco” di Pulisic su Cristante sul gol segnato da Giroud ma non c’è niente: normale contatto di gioco e gol giustamente concesso dopo controllo veloce". Nessun dubbio infine sul rigore concesso alla Roma: il fatto di Calabria su Paredes è netto.