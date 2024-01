Moviola Gazzetta: Maleh tocca la palla con le dita in area, giusto il rigore per il Milan

Ieri contro l'Empoli è stato concesso nel primo tempo un rigore al Milan per un fallo di mano di Maleh, una decisione che, secondo La Gazzetta dello Sport, è stata corretta: "Corretta la concessione del calcio di rigore al Milan: sulla palla rovesciata in area da Calabria, Maleh alza in modo scomposto il braccio e la tocca con le dita. Non c’è evidente cambio di traiettoria, il tocco è leggero ma chiaro e viene rilevato dal Var Irrati che manda La Penna alla review".

Sul dischetto è andato poi Olivier Giroud che ha fatto gol e ha raggiunto un nuovo traguardo personale davvero incredibile: con il gol di ieri ad Empoli, il francese è infatti andato in doppia cifra di reti per la 14^ stagione consecutiva considerando tutte le competizioni. E' l'unico giocatore dei maggiori 5 tornei europei a esserci riuscito dal 2010/11 ad oggi, da quando ha fatto il suo esordio nei Big-5.