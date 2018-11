Moviola Gazzetta: manca il secondo giallo a Benatia e un altro rigore per il Milan

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza alcuni episodi arbitrali di Milan-Juventus, in primis al mancato secondo giallo a Benatia in occasione del rigore: il difensore bianconero avrebbe meritato l'ammonizione per il fallo di mano in quanto la sensazione è che interrompa una "promettente azione d’attacco". Nel secondo tempo, c'è stato poi un altro episodio dubbio in area di rigore della Juventus: Chiellini trattiene Romagnoli in area e poi cade a terra, secondo la Rosea poteva starci il rigore, ma Mazzoleni fischia fallo in attacco.