Moviola Gazzetta: non convince del tutto il rosso a Calabria

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina analizza gli episodi arbitrali di Verona-Milan di ieri sera: se l'espulsione di Stepinski e il rigore concesso ai rossoneri sono giusti, non convince del tutto il rosso a Davide Calabria nel finale di partita. Ecco il commento della Rosea: "Finale concitato: al 93’ Manganiello, che giustamente ignora il precedente fuorigioco di due giocatori del Verona, assegna ai gialloblù punizione dal limite per la cintura di Calabria su Pessina, che cade in area. Decisione corretta, il Var ha valutato che il fallo è cominciato appena fuori. Non convince del tutto, invece, il rosso diretto per aver negato un’evidente occasione da rete".