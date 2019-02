Moviola Gazzetta su Roma-Milan: "C'era rigore su Suso. Pellegrini da rosso"

Questa la moviola della Gazzetta dello Sport su Roma-Milan di ieri sera: "Al 2’ Maresca concede punizione alla Roma per un fallo di Musacchio su Florenzi: il milanista protesta ma l’intervento è irregolare. Al 3’, l’arbitro corregge il suo assistente che non ha concesso angolo alla Roma. Prima che venga battuto il corner, Piatek colpisce con la mano al volto De Rossi, ma in modo involontario. Rapido silent check del Var Calvarese, giusto non intervenire. Nella ripresa, al 7’ Suso a terra in area romanista, buttato giù da Kolarov: i due si toccano reciprocamente, ma la spinta con entrambe le mani del laterale serbo sembra più evidente. Maresca non interviene (e ammonisce Paquetà per proteste), Calvarese dalla var room fa altrettanto, come prescritto per casi del genere. Decisione assai discutibile. Al 27’ Maresca sanziona con fallo e giallo l’entrata di Kessie su Pellegrini, ma il milanista interviene sulla palla. Al 37’ Pellegrini, già ammonito, atterra Suso: i milanisti giustamente chiedono l’espulsione che non arriva".