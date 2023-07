Musah è ancora un obiettivo, il CorSport: "Il Milan non lo molla"

Yunus Musah rimane un obiettivo di mercato per il Milan che vuole rinforzare ulteriormente il proprio centrocampo. Ieri su MilanNews.it abbiamo riportato (QUI) dei piccoli passi in avanti registrati tra rossoneri e Valencia. Oggi il Corriere dello Sport ha titolato così: "Musah in dieci giorni, il Milan non lo molla".

Secondo quanto riportato l'offerta dei rossoneri messa sul piatto è di 20 milioni più bonus e in poco più di una settimana l'affare potrebbe anche chiudersi. Gli indizi sono anche i continui allenamenti a parte di Musah rispetto alla squadra e i test amichevoli per ora saltati.