Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "La maledizione del Meazza"

Un mese fa il Napoli rimase a secco a San Siro contro l'Inter, perdendo perfino 1-0 dopo gli episodi razzisti e le espulsioni di Insigne e Koulibaly. Ieri ancora due espulsi (Fabian ed Ancelotti) e zero gol, così il Corriere del Mezzogiorno apre in questo modo in prima pagina per quanto riguarda il calcio: "La maledizione del Meazza: niente gol e (ancora) due espulsi".