Il quotidiano Il Mattino in edicola questa mattina pone l’accento - in prima pagina - sul momento complicato della squadra di Ancelotti, reduce dal pareggio di San Siro. "Azzurro tenebra", titola il noto giornale partenopeo, che poi aggiunge: "Triste Napoli, non sa più vincere. Solo un pari (1-1) contro il Milan, mercoledì c’è il Liverpool".