Nasti, altro prestito in B: c'è la Samp. Ma prima il raduno a Milanello

Il Milan tenta di lavorare anche sulle uscite di esuberi e calciatori giovani. In quest'ultima categoria rientra Marco Nasti, punta classe 2003 che, in prestito, è stato protagonista della salvezza del Cosenza nell'ultima stagione. Tuttosport titola: "C'è Nasti per l'attacco della Samp". Per il calciatore, che il 10 sarà a Milanello per il raduno con Stefano Pioli (non ci saranno nè Giroud nè Colombo), subito dopo si dovrebbe trasferire in prestito a Genova sponda blucerchiata per un altro anno di ossa in Serie B, questa volta in una contender per la promozione diretta.