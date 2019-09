Il QS in edicola questa mattina dedica l’apertura alla Nazionale azzurra. "L’Italia che va", titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge, sempre in prima pagina: "Mancini ha trovato in Belotti il bomber che mancava da tempo. Ora servono il vero Bernardeschi e più certezze in difesa. Con la Finlandia domani un esame che conta verso l’europeo del riscatto".