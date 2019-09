In taglio alto sul Corriere dello Sport si parla del tema razzismo, con un'intervista a Marcello Nicchi: "Razzisti in galera, ma non tocca agli arbitri", ha dichiarato il presidente dell'AIA, che ha poi aggiunto: "Si sa bene chi sono gli autori e chi comanda in curva: ora servono sanzioni esemplari. Conosciamo la violenza, noi prime vittime".