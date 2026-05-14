Niente miracolo: Modric non giocherà a Genova. Esami la prossima settimana
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Se fosse stato per lui probabilmente sarebbe sceso in campo anche contro Sassuolo e Atalanta, ma Luka Modric sarà costretto a saltare anche la trasferta in casa del Genoa in quanto non è ancora pronto per tornare in campo dopo l'operazione subita qualche settimana fa in seguito alla rottura dello zigomo rimediata in Milan-Juventus.
Gli esami strumentali per capire a che punto è la guarigione sono previsti per la prossima settimana. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che se dopo questo controllo avrà il via libera per intensificare gli allenamenti potrà avere qualche possibilità di tornare a disposizione di Allegri perl l'ultima gara della stagione contro il Cagliari a San Siro.
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