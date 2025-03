Nome a sorpresa per il post Conceiçao. Tuttosport: "Per il Milan italiano Allegri e De Zerbi, ma anche Italiano"

In attesa di capire chi sarà il nuovo direttore sportivo, con Igli Tare in netto vantaggio rispetto a Fabio Paratici, il Milan avrebbe già avviato il casting per quello che sarà il sostituto di Sergio Conceiçao in panchina. Senza l'Europa che conta il portoghese difficilmente verrà confermato, e neanche un'eventuale vittoria in Coppa Italia potrebbe sistemare le cose.

Nella prossima stagione Conceiçao non sarà l'allenatore del Milan, ed al momento la panchina rossonera sarebbe contesa dai due soliti noti più una sorpresa. Titola infatti questa mattina Tuttosport "Per il Milan italiano Allegri e De Zerbi, ma anche Italiano", che dopo Firenze sta riuscendo a fare tanto bene anche a Bologna. Insomma, in tris di nomi italiani che piacciono un po' a tutti dalle parti di via Aldo Rossi e da uno dei quali si potrebbe ripartire, con ogni probabilità, a partire da luglio.