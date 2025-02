Non c'è altro risultato al di fuori della vittoria. CorSport: "Milan, rischio fallimento"

vedi letture

Il risultato dell'andata mette spalle al muro il Milan: o stasera si vince e si passa il turno in Champions League, o c'è il serio rischio che un'eliminazione per mano del Feyenoord possa essere inevitabilmente digerita da male non solo dalla dirigenza, ma anche ed ovviamente dall'ambiente rossonero, stanco di vivere su questa continua altalena di emozioni che gli starebbe regalando questa stagione.

Stasera a San Siro è dunque la classifica partita da dentro o fuori, una di quelle nelle quali il Milan dovrebbe esaltarsi per via della sua storia. Il campo darà la sua sentenza, con Il Corriere dello Sport che questa mattina ha deciso di utilizzare parole piuttosto forti considerata la delicatezza della posta in palio, titolando in prima pagina: "Milan, rischio fallimento".