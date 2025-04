Non c'è due senza tre. Tuttosport: "Milan, è Formula 3. Firma pure Maignan"

Dopo Tijjani Reijnders e Christian Pulisic ecco il terzo rinnovo importante in casa Milan. Dopo un periodo dove le cose non sono andate secondo i piani, il calciatore è tornato sui suoi livelli abituali convincendo la dirigenza rossonera ad ultimare i discorsi per il suo prolungamento di contratto.

Titola dunque questa mattina Tuttosport "Milan, è Formula 3. Firma pure Maignan", che proprio come Pulisic e Reijdners sarà uno dei pilastri della ricostruzione rossonera che avverrà la prossima estate. Rinnovando il francese non solo giurerebbe amore, non eterno ma quasi, al Diavolo, ma allontanerebbe anche tutte quelle voci di calciomercato che lo hanno accostato in questi giorni ad alcuni club di Premier League.