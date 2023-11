Non si può più sbagliare, Tuttosport: "Per il Milan una notte da esami"

Il Milan questa sera ospita la Fiorentina a San Siro, ore 20.45, per quella che è la tredicesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri non vincono una partita nel torneo dallo scorso 7 ottobre, ben 49 giorni. Per questo motivo, e per le tante assenze di rilievo a cui bisognerà rispondere, Tuttosport titola così sulla squadra di Pioli questa mattina: "Per il Milan è una notte da esami". Nell'occhiello, poco più su, c'è scritto: "Gara delicata con la Fiorentina. Martedì c'è il Dortmund".

Saranno novanta minuti che apriranno una settimana decisiva per i rossoneri che prima dovranno sfruttare il big match tra Inter e Juventus per non perdere altri punti in campionato, e poi dovranno buttarsi in modalità europea per non spegnere le possibilità di qualificazione agli ottavi di Champions League. Nel sottotitolo proposto dal quotidiano si legge:"Pioli si giocherà una fetta di futuro in panchina. Camarda può diventare il più giovane esordiente in Serie A". Il giovane 15enne è aggregato alla prima squadra e questa sera sarà in panchina con il numero 73 e tutta la famiglia sugli spalti.