Non solo Pulisic, Tuttosport: "Chukwueze-Jovic: c'è vita dal mercato"

Al St. James' Park, due sere fa, sono entrati Luka Jovic, Noah Okafor e Samuel Chukwueze. L'impatto è stato immediato con i tre che hanno confezionato un contropiede perfetto, spaccando in due la difesa del Newcastle, e segnato il gol che ha tenuto in vita le speranze europee rossonere. Per questo, Tuttosport questa mattina titola: "Chukwueze-Jovic: c'è vita dal mercato (oltre Pulisic)". Christian Pulisic, quantomeno per quanto riguarda l'attacco, era stato l'unico dei nuovi ad aver convinto con continuità con gol, assist e giocate importanti.

Ed è così che sia Jovic che Chukwueze si candidano a una maglia da titolare con il Monza. Il serbo è già da almeno tre o quattro partite che gioca bene, entrando sempre con la mentalità giusta. Il nigeriano in Europa si è caricato e ha segnato due gol consecutivi: ora lo si aspetta anche in Serie A e l'occasione di domenica potrebbe essere quella giusta. Dopo i tanti sforzi, sia Pulisic che Giroud potrebbero aver bisogno di riposo. In tutto questo va considerato Okafor, anche lui interessante arma da usare a gara in corso.