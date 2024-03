Non solo Zirkzee, la Gazzetta: "Piace Sesko, Gimenez in lista. Gyokeres alternativa"

vedi letture

Il fatto che il Milan cercherà un nuovo centravanti giovane e con potenziale la prossima estate non è certo una novità. Indipendentemente da quella che sarà la decisione di Olivier Giroud sul suo futuro, con gli Stati Uniti come tentazione, il club rossonero investirà sul nuovo attaccante del futuro. La Gazzetta dello Sport oggi propone un pezzo interamente dedicato a Joshua Zirkzee, del Bologna, che pare esser il candidato numero uno nelle alte stanze di via Aldo Rossi. Ciononostante l'olandese non è l'unico nome che la dirigenza rossonera si è appuntata sul taccuino. Così scrive la rosea: "Piace Sesko, Gimenez in lista. Gyokeres alternativa".

Oltre a Zirkzee, l'altro vecchio pallino è Benjamin Sesko che sta vivendo fortune alterne al Lipsia dopo essere stato lanciato dal Salisburgo: all'epoca il Milan lo aveva già cercato. Un altro nome caldo può essere quello del messicano Santiago Gimenez che da un paio di stagioni è il goleador del Feyenood: potrebbe però costare un po' troppo. La scommessa maggiore potrebbe essere lo svedese Viktor Gyokeres, al momento visto più come un piano B: l'attaccante ex Coventry sta demolendo la concorrenza in Portogallo nella sua prima stagione tra le fila dello Sporting Club.