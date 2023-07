Novità su San Siro, il CorSera Milano titola in prima pagina: "Ecco il vincolo"

"Ecco il vincolo", questo il titolo che il Corriere della Sera, edizione Milano, ha proposto per introdurre alcune novità in merito alla questione stadio di San Siro. Il Comune di Milano, con una nota pubblicata ieri pomeriggio (LEGGI QUI), ha confermato che la Soprintendenza al Comune di Milano, nella persona di Emanuela Carpani, sarebbe orientata a porre un vincolo sullo stadio che ne vieti l'abbattimento.

La demolizione dell'impianto attuale era cruciale e centrale nel progetto congiunto di Milan e Inter che ora sembra essere ancora più difficile da realizzare. Verrebbe lasciato margine di manovra di lavori, abbattimento e ri-costruzioni per il terzo anello ma i due club non sembrano intenzionati tanto che si sono già mossi attivamente per i rispettivi piani B: il Milan a San Donato, l'Inter a Rozzano.