Novità su San Siro, il CorSera: "Nessun referendum, ora la scelta dei club"

Negli ultimi giorni dell'anno non si poteva non parlare della questione stadio, dopo che per tutto il 2023 ha tenuto banco tra vincoli, referendum e nuovi progetti in vista. La costante, con gli anni precedenti, è che passi in avanti non sembrano essere stati fatti. Il Corriere della Sera, edizione di Milano, questa mattina titola: "Nessun referendum su San Siro, ora la scelta dei club".

Nella giornata di ieri il Collegio dei garanti del Comune di Milano ha dichiarato inammissibili i referendum presentati dal Comitato a difesa di San Siro: uno prevedeva la salvaguardia dell'impianto senza la costruzione di uno nuovo; l'altro voleva l'abrogazione del "pubblico interesse" del nuovo stadio. Nelle motivazioni dei garanti viene rigettata anche l'idea della ristrutturazione: "Ridurrebbe significativamente la capienza durante il corso dei lavori". Anche i costi di alcuni possibili lavori di rifacimento sono ritenuti troppo alti e non convenienti: "la realizzazione di una nuova struttura di livello internazionale sarebbe l'unico scenario possibile".