Nuno Gomes: "Laeo? Mi ricorda Henry ma anche il Fenomeno per l'esplosività"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex attaccante portoghese della Fiorentina Nuno Gomes ha rilasciato un'intervista per la Gazzetta dello Sport oggi in edicola sul connazionale Leao, talento rossonero. In particolare, Gomes non si è risparmiato con i paragoni: "Ha le caratteristiche del velocista, in più è potente, ha un grande controllo palla in corsa, ed è tecnicamente fortissimo. Mi ricorda Thierry Henry ma aggiungerei anche Adrianoper la forza e in certi momenti anche Ronaldo il Fenomeno per l’esplosività".