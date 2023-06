Nuova idea per l'attacco, il CorSport: "Thuram non si sblocca, idea Fabio Silva"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marcus Thuram è il primo obiettivo rossonero per l'attacco: il francese che si libera a zero dal Gladbach sta decidendo quale proposta scegliere, quella più ricca del Psg o quella un po' meno onerosa ma con più garanzie di vedere il campo del Milan. Il Corriere dello Sport titola: "Thuram non si sblocca, idea Fabio Silva". Dato che su Thuram non si può essere certi, in via Aldo Rossi si guardano intorno e il nuovo nome uscito da qualche giorno è quello di Fabio Silva, attaccante portoghese del Wolverhampton ma in prestito al Psv nell'ultima stagione.