Nuovo ad Milan: in corsa Carnevali, Fenucci e Galliani, ma attenzione a un manager straniero

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Furlani ai saluti, il nuovo ad verrà scelto da Calvelli: in corsa ci sono Carnevali, Fenucci e Galliani, ma attenzione anche alla pista straniera

Stasera si chiuderà la stagione 2025-2026 e si saprà se il Milan parteciperà o meno alla prossima Champions League. Poi partirà la rivoluzione societaria: Giorgio Furlani saluterà ed è già in corso il casting per trovare il nuovo amministrato delegato rossonero. La scelta spetterà a Massimo Calvelli, manager di RedBird e membro del Cda del Diavolo che sta avendo un ruolo sempre più centrale nel club di via Aldo Rossi. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge che i nomi che circolano sono quelli di Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, Claudio Fenucci, ad del Bologna, e Adriano Galliani, ex ad del Milan di Berlusconi. Ma attenzione anche alla possibilità che venga scelto un manager straniero.

CHI E' MASSIMO CALVELLI



Nato a Montevarchi nel 1974, Calvelli è stato da giovane un tennista di discreto livello, arrivando ad essere il numero 255 della classifica dell'Atp. Dopo aver lasciato il tennis giocato, dal 2009 al 2011ha lavorato per Wilson come Global Business Director, mentre poi è stato per otto anni in Nike dove si è occupato di marketing e ha negoziato accordi con grandi tennisti come Roger Federer, Rafael Nadal e Serena Williams. Dal 2020 fino al 2025, è stato invece il Chief Executive Officer dell’Association of Tennis Professionals: durante il suo mandato, l’Atp ha registrato cinque anni consecutivi di crescita a due cifre in termini di ricavi e utili e ha stretto un accordo storico con il fondo sovrano saudita Pif, diventato main sponsor di alcuni tornei, delle Finals e delle Finals di Next Gen.

Calvelli è entrato in RedBird a luglio 2025 dove ricopre la carica di CEO International presso RedBird Development Group e Operating Partner presso RedBird Capital Partners,. In cosa consistono questi ruoli? In pratica collabora strettamente con la leadership del gruppo per promuovere la crescita internazionale e la valorizzazione del portafoglio dell’azienda nei settori sport, media ed entertainment. Dopo essere entrato nel Cda rossonero a novembre 2025, ora sta acquisendo un ruolo sempre più centrale nel nuovo Milan che ha in mente Gerry Cardinale.