Nuovo allenatore, il punto di Tuttosport: "Sale Motta, De Zerbi nodo clausola, resiste Fonseca"

vedi letture

Il casting per il nuovo allenatore prosegue dalle parti di via Aldo Rossi. L'addio a fine stagione di Stefano Pioli, nonostante nessuna comunicazione ufficiale in merito sia ancora stata divulgata dal club o dallo stesso tecnico, sembra ormai scontato e naturale. Con la stagione virtualmente finita i dirigenti del Diavolo lavorano al prossimo nome che si siederà sulla panchina di Milanello. Ci sono diversi candidati sulla lista del club ma ancora non se ne è venuti a capo. Oggi Tuttosport prova a fare il punto della situazione con i tre al momento più gettonati: "Sale Motta, De Zerbi nodo clausola, resiste Fonseca".

Il nome di Lopetegui, per cui anche Ibrahimovic aveva dato il suo benestare, è ormai in calo vertiginoso e sembra sempre più lontano dalla panchina rossonera. Chi invece va al rialzo è Thiago Motta: sull'italo-brasiliano è partita forte e in anticipo la Juventus e il Diavolo sta cercando di recuperare terreno. Resiste tra i candidati anche il nome di Paulo Fonseca così come quello di Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, che però andrebbe liberato con il pagamento di una clausola da 15 milioni, a cui il club inglese non sarebbe intenzionato a rifiutare.