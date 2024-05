Nuovo allenatore, la Gazzetta: "Conceiçao aspetta"

Così come tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, tra il Milan e Sergio Conceiçao c'è di mezzo una Coppa. I club rossonero sta per entrare nei giorni decisivi della scelta del nuovo allenatore: non si può tergiversare troppo se si vuole cominciare a programmare per tempo. Va bene aspettare l'ultima partita della stagione per le ufficializzazioni ma la scelta ci si augura possa arrivare prima. E uno dei candidati è proprio il tecnico portoghese che dovrà liberarsi dal Porto. Ma prima c'è una finale di Coppa del Portogallo da giocare il 26 maggio: dopo di quella è stato fissato l'incontro sul futuro con il presidente neoeletto Villas Boas.

Per commentare questa situazione e fase di stallo, la Gazzetta dello Sport ha titolato così questa mattina: "Conceiçao aspetta. Tra Sergio e il Milan c'è prima una Coppa ma studia già da Diavolo". E poi ancora viene aggiunto dalla rosea: "Patto con Villas Boas: il futuro dopo la finale tra Porto e Sporting". Attualmente Conceiçao percepisce uno stipendio di 3.5 milioni a stagione fino al 2028: un accordo rinnovato con l'ex presidente Pinto da Costa e che ora, senza più lo storico numero uno, il tecnico può rescindere unilateralmente.