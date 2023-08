Nuovo attaccante? Il CorSport titola: "Milan, sale l'interesse per Veliz"

La campagna acquisti del Milan non sembra voler finire mai. Con Musah atteso in città nelle prossime ore, la dirigenza rossonera guarda già oltre e pensa a come puntellare ulteriormente la rosa di Stefano Pioli. Il Corriere dello Sport oggi titola: "Milan, sale l'interesse per Veliz". Una delle possibilità è quella di puntare su un giovane centravanti di prospettiva.

Il nome più in voga, oggi, è quello di Alejo Veliz, argentino classe 2003 in forza al Rosario Central (QUI il nostro focus). Il Milan ha incontrato il suo agente ma ancora non ha presentato offerte anche perché sul talento vige una clausola da 15 milioni di euro. Un altro nome papabile è quello di Lucas Beltran, classe 2001 del River Plate. In ogni caso la scelta del Milan di affondare su un giovane dipenderà principalmente da ciò che verrà deciso sul futuro di Lorenzo Colombo.