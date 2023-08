Nuovo attaccante, Tuttosport titola: "Taremi difficile, il Milan ci prova"

Il Milan prova l'assalto a Mehdi Taremi negli ultimi 5 giorni di mercato, un'operazione che non si annuncia semplice. Tuttosport questa mattina, infatti, titola così: "Taremi difficile, il Milan ci prova". L'attaccante iraniano scade nel 2024 ma il Porto non vuole sentire ragioni (per il momento) e chiede almeno 25 milioni di euro. I rossoneri non vogliono andare oltre i 18 milioni tra parte fissa e bonus. Al momento il prestito di Colombo al Monza rimane bloccato per questa ragione.