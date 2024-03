Nuovo capitolo stadio, Tuttosport: "Venerdì round su San Siro"

vedi letture

Era stato annunciato dal sindaco Giuseppe Sala nei giorni scorsi ed effettivamente, come riporta oggi Tuttosport, il prossimo venerdì Milan e Inter si incontreranno nuovamente a Palazzo Marino per incontrare anche WeBuild e discutere del progetto di ristrutturazione di San Siro proposto dal Comune di Milano lo scorso fine gennaio. Il quotidiano con base a Torino, questa mattina, titola infatti così: "Venerdì round su San Siro". Nel sottotitolo si chiarisce il motivo dell'incontro: "All'ordine del giorno le condizioni di ristrutturazione secondo WeBuild".

Per la prima volta ci sarà l'occasione di parlare del progetto di ristrutturazione con tutte le parti coinvolte sedute insieme allo stesso tavolo. Il Milan aveva già incontrato WeBuild a margine di un sopralluogo in loco a San Siro. I principali interrogativi dei club, che saranno sottoposti ai vertici dell'azienda ingegneristica, riguardano la possibilità delle squadre di continuare a giocare - e non perdere incasso - durante i lavori. Per ora la sensazione dominante è quella dello scetticismo.