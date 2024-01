Nuovo centrale, il CorSport: "Pioli valuta Nianzou per sei mesi"

vedi letture

La dirigenza rossonera sta facendo le sue valutazioni in merito al difensore centrale, uno dei tasselli ancora da ricercare in questo calciomercato invernale. Il nome di Alessandro Buongiorno è il sogno ma le richieste di Cairo sono fuori portata. Anche il Brest fa richieste importanti per Brassier. Ecco dunque che il profilo più semplice a cui arrivare è quello di Tanguy Nianzou Kouassi.

Il Corriere dello Sport questa mattina titola così: "Pioli valuta Nianzou per sei mesi". A differenza del Torino e del Brest, il Siviglia sarebbe disposto ad aprire a un prestito con diritto di riscatto, un'operazione molto comoda per i rossoneri, considerando che sono almeno quattro i difensori che devono tornare in pianta stabile a disposizione di Pioli. Una soluzione di sei mesi potrebbe essere l'ideale ma prima c'è da capire se si vuole investire già ora per questo ruolo.