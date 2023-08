Nuovo centravanti, il CorSport: "Azmoun spera nel Milan"

Nella giornata di ieri, dalla Germania e dalla Bild per precisione, è uscita la notizia che Serdar Azmoun sarebbe stato proposto al Milan: il calciatore iraniano è infatti in uscita dal Bayer Leverkusen. Il Corriere dello Sport oggi titola: "Azmoun spera nel Milan". L'attaccante è stato proposto e non ci penserebbe due volte a trasferirsi in rossonero ma dal club di via Aldo Rossi non sono arrivate conferme nè tantomeno sono state avanzate offerte ufficiali al club tedesco.