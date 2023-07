Nuovo DS in casa rossonera, la Gazzetta: "D'Ottavio, lavorerà con Furlani e Moncada"

MilanNews.it

Come riportato ieri mattina da MilanNews.it (QUI), il Milan ha formalizzato già negli ultimi giorni di giugno Antonio D'Ottavio nel ruolo di Direttore Sportivo del club. Una mossa che andava fatta dal punto di vista burocratico.

Non avrà un ruolo classico come poteva essere quello del suo predecessore Massara o dei colleghi di altre squadre con la stessa carica ma si inserirà in quel gruppo di lavoro per il mercato che il club rossonero ha annunciato con l'addio di Maldini. Da anni D'Ottavio è il responsabile dello scouting giovanile del Milan: è arrivato nel 2017 dopo esperienze con Torino, Sunderland e Inter.