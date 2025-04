Nuovo ds Milan, Gazzetta: "Paratici, sì a ostacoli. C'è l'intesa economica, ma va risolta la questione della squalifica"

vedi letture

"Paratici, sì a ostacoli. C'è l'intesa economica, ma va risolta la questione della squalifica": scrive così questa mattina in merito alla ricerca del Milan del nuovo direttore sportivo. Nelle scorse ore, il club di via Aldo Rossi ha trovato un'intesa economica con Fabio Paratici, ma non è ancora il momento della firma e dell'ufficialità: manca infatti ancora qualcosa riguardo clausole e altri allegati del contratto. Fino al prossimo 20 luglio, causa squalifica, l'ex Juventus e Tottenham potrà avere un'operatività limitata e quindi in prima linea ci sarà l'ad Giorgio Furlani come nelle ultime sessioni di mercato.

Furlani spiega che ds stanno cercando

Intervistato da Mediaset prima del derby di Coppa Italia, Furlani ha spiegato che figura sta cercando il Milan: "Non abbiamo avuto un DS tradizionale nelle ultime due stagioni, abbiamo separato il ruolo in varie persone nel club. Adesso quello che stiamo valutando, decisioni non sono state ancora prese, di prendere un DS più tradizionale e riconsolidare quei ruoli in una persona. Rimarrà comunque un gruppo di lavoro, si lavorerà insieme con l’unico obiettivo di avere successo sul campo”.