Nuovo Milan, la Gazzetta: "Pulisic, Loftus e Reijnders sono già intoccabili"

Il nuovo Milan prende forma e presto lo vedremo all'opera in gare ufficiali. Bisognerà aspettare solo fino a lunedì alle 20.45 quando la squadra di Pioli darà il via al suo campionato in casa del Bologna. Intanto il tecnico si gode già i suoi nuovi titolarissimi: "Pulisic, Loftus e Reijnders sono già intoccabili".

Nelle scorse stagioni solamente Tomori e Giroud erano entrati subito nelle gerarchie dei titolari, una volta arrivati. Quest'anno, visti anche i diversi nuovi acquisti, ne vedremo qualcuno in più con frequenza in campo: già nelle amichevoli sono arrivate indicazioni importanti per i tre citati, sempre nella formazione titolare. Anche al Dall'Ara, salvo stravolgimenti, vedranno il campo dal primissimo minuto.