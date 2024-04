Nuovo nome per la panchina, il CorSport: "Martinez alternativa per il Milan"

Anche sul Corriere dello Sport, questa mattina, si parla del sostituto di Stefano Pioli sulla panchina del Milan, il grande tema dell'universo rossonero in questo finale di stagione. Oggi il giornale fa un nuovo nome rispetto agli altri fatti nelle ultime settimane. Il CorSport scrive e titola così questa mattina: "Martinez alternativa per il Milan per la sostituzione di Pioli". Nel sottotitolo viene aggiunto: "Lopetegui resta la prima scelta, sondato però il commissario tecnico del Portogallo".

Si tratta di Roberto Martinez, allenatore spagnolo che oggi allena il Portogallo ma che per diverso tempo è stato alla guida della nazionale del Belgio. Lopetegui rimane in pole position ma l'umore della piazza potrebbe far cambiare qualcosa ai piani alti di via Aldo Rossi e Roberto Martinez è un profilo che può essere iscritto alla lista dei candidati: lo spagnolo è legato alla federazione portoghese con un contratto fino al 2026. Intanto si parla di un interesse del Milan per il difensore Diego Carlos che fu allenato da Lopetegui al Siviglia.