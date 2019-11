Nuovo San Siro, Corriere di Milano: "Altolà di Inter e Milan"

Il Corriere di Milano torna a occuparsi in prima pagina della questione San Siro. "Stadio, altolà di Inter e Milan", titola il noto quotidiano, che poi aggiunge: "Garanzie o salta il progetto". I due club - si legge - non siederanno al tavolo della trattativa fino a quando il Comune non offrirà risposte precise intorno a due quesiti dirimenti. Quale tutela culturale grava sull’attuale impianto e che tipo di rifunzionalizzazione hanno in mente in municipio per il Meazza.