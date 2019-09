Nuovo San Siro, Corriere di Milano: "Arena ripagata in trentadue anni"

Come riporta l'edizione milanese del Corriere della Sera, che svela alcuni particolari del documento di analisi economico finanziaria che Milan e Inter hanno presentato al Comune, ci vorranno 32 anni per rientrare dell’investimento di 1,23 miliardi di euro previsto per la costruzione del nuovo San Siro. I guadagni arriveranno dal trentatreesimo anno al novantesimo, quando scadrà la convenzione con il Comune. L'impianto verrà realizzato con un finanziamento che coprirà il 90 per cento dell’investimento con una durata di 30 anni. Il miliardo e 23 milioni è diviso così: 564 per i lavori del comparto stadio e 472 milioni per i lavori del comparto multifunzionale. A questi si devono aggiungere i costi per la demolizione del Meazza, pari 43 milioni e 875 mila euro, e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (strade, svincoli, reti gas, acqua, luce, parchi, piazze, ciclabili, parcheggi).