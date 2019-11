Nuovo San Siro, Corriere di Milano: "Tavolo con i club sul nuovo stadio"

L’edizione di Milano del Corriere della Sera torna a occuparsi della questione San Siro. "Tavolo con i club sul nuovo stadio", titola il noto quotidiano, che poi aggiunge, sempre in prima pagina: "Il Comune chiede di mettere da parte le carte bollate e di sedersi intorno a un tavolo per discutere. L’assessore Maran replica alla lettera di chiarimenti di Milan e Inter. Avviata la procedura per l’interesse culturale di San Siro".