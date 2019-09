Nuovo San Siro, Gazzetta: "Corsa a due, Populous sfida Manica-Cmr"

Milan e Inter hanno scremato le proposte sul tavolo per la realizzazione del nuovo stadio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in corsa sono rimasti due progetti, quello del colosso americano Populous e quello dello studio di David Manica (consorzio Sportium) insieme con gli italiani di Cmr. Secondo quanto filtra da ambienti vicini ai club, il percorso di condivisione tra le due società e l’Amministrazione comunale procede spedito e nel segno della massima apertura. Il prossimo passo - riferisce la rosea - sarà estendere la partecipazione alla comunità di cittadini e tifosi, proprio come auspicato da Sala.