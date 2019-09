Nuovo San Siro, il Corriere di Milano: "Spuntano i progetti"

L’edizione milanese del Corriere della Sera torna a occuparsi della questione stadio. "Spuntano i progetti", titola in prima pagina il noto quotidiano, che poi aggiunge: "Due rendering. In bianco e nero. Sono le prime due immagini di quello che potrebbe diventare il nuovo impianto di Milan e Inter". Va registrato anche il pressing di Forza Italia: “Ora vanno svelati i progetti esclusi”. Nel frattempo, questa sera si gioca il derby, con i due club che dicono "no al razzismo".